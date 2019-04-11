Украина в топ-10 экспортеров сахара в мире

По информации министерства, за результатами 2018 года Украина вошла в 20 наибольших производителей конвенционного сахара.

"Сегодня очень знаковое событие. Мы произвели первый органический сахар в нашем государстве. 10 лет назад начали появляться первые отечественные органические продукты, а уже сегодня мы наблюдаем динамичное развитие органического производства на внутреннем рынке", - прокомментировала и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева.

По данным ассоциации Укрцукор, за первые три месяца 2018-2019 маркетингового года Украина экспортировала 139 900 тонн сахара.

В 2017-2018 МГ Украина поставила на внешние рынки 560 400 тонн сахара.

Отметим, сезон производства сахара в Украине закончился 1 февраля 2019. В сезоне работало 42 сахарных завода, которые выработали 1,82 млн тонн сахара. Экспорт сахара ожидается на уровне прошлого года – около 500 тыс. тонн.