Украина в топ-10 экспортеров сахара в мире
Источник: Корреспондент.net
По итогам 2018 года Украина экспортировала сахара на $217 млн, войдя в десятку крупнейших поставщиков в мире. Об этом сообщает пресс-служба Министерства агарной политики и продовольствия в четверг, 11 апреля.
"Сегодня очень знаковое событие. Мы произвели первый органический сахар в нашем государстве. 10 лет назад начали появляться первые отечественные органические продукты, а уже сегодня мы наблюдаем динамичное развитие органического производства на внутреннем рынке", - прокомментировала и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева.
По данным ассоциации Укрцукор, за первые три месяца 2018-2019 маркетингового года Украина экспортировала 139 900 тонн сахара.
В 2017-2018 МГ Украина поставила на внешние рынки 560 400 тонн сахара.
Отметим, сезон производства сахара в Украине закончился 1 февраля 2019. В сезоне работало 42 сахарных завода, которые выработали 1,82 млн тонн сахара. Экспорт сахара ожидается на уровне прошлого года – около 500 тыс. тонн.