Украина вернула МВФ часть долга

Источник: Корреспондент.net

Украина в счет возврата основного долга перечислила Международному валютному фонду $160,3 млн. Об этом в пятницу, 31 августа, сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

"Сегодня проведен платеж в размере 114,3 млн СПЗ (специальные права заимствования), что составляет $160, 3 млн. Всего в течение августа Украина перечислила МВФ $605,6 млн", - сообщили в НБУ.

Следующие выплаты запланированы на 1 и 5 ноября. До конца текущего года Украина должна вернуть около $500 млн по евробондам и около $580 млн за обслуживание долгов перед МВФ.