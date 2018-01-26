Украина вошла в рейтинг мировых блокчейн-лидеров, - СМИ

Источник: 112.ua

Украина была обозначена на карте мировых блокчейн-лидеров, которую представили на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает сооснователь и исполнительный директор Исследовательского института блокчейна Дон Тапскотт.

"Исследовательский институт блокчейна недавно обнародовал презентацию "Сетевые лидеры блокчейна", в которой рассматриваются некоторые из ключевых центров для инноваций с блокчейном для наших партнеров", - говорится в сообщении.

На карте "Мировая карта блокчейна: страны-лидеры в инновациях блокчейна" Украина была обозначена красным цветом, как и США, Канада, Бразилия, Австралия, Израиль, Арабские Эмираты, Грузия, Эстония, Великобритания, Франция, Германия, Швеция и Китай.

Позавчера Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме, который проходит в Давосе. На форуме впервые открылся Украинский Дом. Его тема - "Украина: креативность, инновации, возможности". Также состоялся и традиционный "украинский завтрак". На нем президент заявил, что Украина в 2017 году стала страной инвестиций и скоро займет место в первой 50-ке рейтинга Doing Business.

Блокчейн – это распределенная база данных, в которой хранится информация о каждой транзакции, произведенной в системе. Данные хранятся в виде цепочки блоков (отсюда и название – blockchain) с записями о транзакциях. Их невозможно подделать, так как каждая новая запись осуществляет подтверждение в уже существующих цепочках.