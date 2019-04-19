Украина восстановит контроль над границей – Волкер

Источник: Корреспондент.net

США поддерживает демократическую Украину, и уверены, что она восстановит контроль над своими территориями, включая и ныне аннексированный Россией полуостров Крым. Об этом заявил в пятницу, 19 апреля, спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер на своей странице в Twitter накануне второго тура выборов президента Украины.

"В преддверии воскресных выборов я хотел бы повторить, что США вместе с вами, и мы здесь, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, которая восстановит контроль над своими границами и территориями, включая Крым", – написал Волкер.