Украина впервые испытала Javelin

Источник: Корреспондент.net

В Украине впервые состоялись испытания американских ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook во вторник, 22 мая.

"Наконец этот день настал! Впервые в Украине состоялись испытания противотанкового ракетного комплекса Javelin", - сказал Порошенко.

Глава государства добавил, что сегодня состоялись пуски не только американского оружия, но и украинского, в частности Стугна.

Президент также добавил, что это оружие оборонительного характера и будет применяться в случае наступления России на позиции украинских войск.