Украина впервые официально отметит Католическое Рождество

Источник: Корреспондент.net

Еще 16 ноября 2017 года Верховная Рада Украины проголосовала за Закон, согласно которому 25 декабря становится выходным днем. Депутаты настаивали на том, что католическое Рождество празднуется во “всем мире” и в Украине следует проявить толерантность ко всем христианам.

Инициатива депутатов получила поддержку Президента Украины, который подписал Закон 29 ноября 2017 года.

В этом году праздник выпадает на понедельник, а значит отдыхать украинцы будут три дня - с 23 декабря по 25 декабря 2017 года.

Католические семьи по всей Украине, как и прежде, соберутся за праздничным столом, будут колядовать.

“То, что 25 декабря - официальный выходной, очень удобно”, - говорит киевлянин Виталий Заренко, прихожанин католической церкви. “Служба в храме начинается поздно вечером после праздничной вечери, и длится до 2-3 часов ночи. А утром уже надо быть на работе. Кроме того, вечером 24 декабря еще надо успеть приготовить все 12 блюд. Теперь, в день Рождества, можно по-настоящему отдохнуть и полноценно ощутить праздник”.

Несмотря на официальный выходной, Нацбанк уже определил порядок работы банковской системы Украины в период новогодних праздников. Но 25 декабря 2017 года банки будут работать в обычном режиме.

По случаю Рождества во Львове на главной площади города впервые зажгут Вифлеемский огонь.

В Киеве 24 декабря на Софийской площади пройдет предрождественский концерт, что продлится с 18.00 до 22.00.