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02.08.2018

Украина все-таки будет участвовать в "Детском евровидении-2018"

Источник: Українські новини

Украина намерена принять участие в песенном конкурсе "Детское евровидение" в 2018 году. Об этом говорится в сообщении Национального общественного телевидения.

"Несмотря на тотальное недофинансирование компании, Национальная общественная телерадиокомпания Украины проведет национальный отбор для участия Украины в Детском песенном конкурсе "Евровидение-2018", правда, отборочный этап состоится онлайн", - говорится в нем.

Согласно сообщению, в условиях недофинансирования компании НОТУ не имеет финансовой возможности осуществить все необходимые расходы.

Именно поэтому НОТУ впервые отказывается от телевизионной версии национального отбора и проведет отборочный этап только онлайн, так как это позволит минимизировать затраты на производство.

Вместе с тем проблема уплаты годовых членских взносов в Европейский вещательный союз (ЕВС) и обязательного взноса за участие в "Евровидении-2018" остается открытой.

Также пока нет средств для обеспечения участия украинской делегации на международном этапе конкурса.

Национальная общественная телерадиокомпания надеется, что правительство выполнит свои обязательства и дофинансирует НОТУ согласно закону "Об общественном телевидении и радиовещании Украины".

Сейчас в распределении расходов государственного бюджета Украины на 2018 год для НОТУ предусмотрено только 776 млн гривен, что не покрывает текущих операционных расходов компании до конца 2018 года, поскольку это финансирование вдвое меньше суммы, гарантированной законом "Об общественном телевидении и радиовещании Украины", где говорится, что бюджет НОТУ должен составлять 0,2% расходов общего фонда государственного бюджета за предыдущий год, то есть 1,54 млрд гривен.

По состоянию на 2 августа ЕВС уже подтвердил участие Украины в конкурсе на основе обязательства НОТУ оплатить необходимые взносы осенью.

Таким образом Украина стала двадцатой страной, которая будет участвовать в международном песенном конкурсе.

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