Украина ввела дополнительные санкции против России

Источник: Корреспондент.net

Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал персональные экономические санкции в отношении российских компаний, политиков и депутатов, работников силовых структур за способствование агрессивным действиям против Украины. Об этом в среду, 26 декабря, сообщает пресс-служба СНБО.

"По результатам обсуждения вопроса О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) решено поддержать введение санкций, прежде всего, в отношении юридических и физических лиц - российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины", - говорится в сообщении.

К тому же, СНБО применил санкции против организаторов так называемых "выборов" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в отношении военных, судей и правоохранителей, причастных к захвату украинских моряков в Керченском проливе 25 ноября и содержанию их в российских тюрьмах.

Ранее в среду в повестку дня Совета нацбезопасности был внесен проект принятия решения о применении санкций Украины против РФ.