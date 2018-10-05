Украина выиграла "серебро" на шахматной Олимпиаде-2018

Источник: Українські новини

Женская сборная Украины заняла второе место на шахматной Олимпиаде, которая приходила в Батуми, Грузия.

В заключительном поединке наши девушки обыграли команду США – 3:1. Свои партии выиграли Анна и Мария Музычук, а также Наталья Жукова, а вот Анна Ушенина – уступила.

В личном зачёте "золото" на второй доске завоевала Мария Музычук.

Для итоговой победы Украины нужно было, чтобы россиянки обыграли китаянок, которые опережали наших шахматисток на один балл и имели лучшие дополнительные показатели. Перед последней партией россиянки вели в счете, что устраивало нашу команду, но китаянки все же вырвали ничью в матче 2:2 и сохранили за собой первое место.

Третья строчка досталась команде из Грузии.

В своей истории женская сборная Украины только один раз становилась победителем шахматной Олимпиады в 2006 году.

Мужская команда в заключительном туре сыграла скромно вничью с Чехией – 2:2 и заняла 10-е место. Победителем стала китайская команда, второе место досталось США, а третье – России.