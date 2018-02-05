Украина выплатила МВФ $375 млн

Источник: Корреспондент.net

Украина перечислила Международному валютному фонду очередной платеж по основной сумме кредита в рамках программы stand-by 2014 года на 375 млн долларов.

Отмечается, что уже завтра, 6 февраля, Украина оплатит в пользу МВФ еще 87 млн долларов в качестве процентов по программе stand-by 2014 года и по реализуемой в настоящее время программе расширенного финансирования EFF.

Ранее в НБУ заявили, что в 2018 году Украине предстоит выплатить по валютным долгам 7,4 млрд долларов. При этом регулятор не ожидает сокращения международных резервов.