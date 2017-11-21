21.11.2017
Украина выслала из страны дипломата из Беларуси
Источник: Українські новини
Министерство иностранных дел Украины ответило на недружественные действия Беларуси, которая ранее объявила персоной нон грата советника посольства Украины Игоря Скворцова.
Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
В ответ на такое решение Минска украинский МИД сообщил белорусской стороне об объявлении персоной нон грата одного из сотрудников посольства Беларуси в Украине.
"МИД Украины со своей стороны, руководствуясь принципом взаимности, принял решение о том, чтобы выслать из страны представителя посольства Беларуси. По состоянию на данный момент он уже прекратил работу и покинул нашу страну", - рассказала она.
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