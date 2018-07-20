Украина за год экспортировала зерна на $6,4 млрд

Источник: Корреспондент.net

Экспорт зерновых культур в 2017/2018 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) составил 39,4 млн тонн на $6,4 млрд. Об этом в пятницу, 20 июля, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Согласно сообщению, крупнейшими покупателями украинского зерна в этот период стали Египет - на $724 млн (11,4%), Китай - $594 млн (9,3%), Испания - $459 млн (7,2%), Индонезия - $375 млн (5,9%) и Нидерланды - $348 млн (5,5%).

При этом в разрезе культур было экспортировано: кукурузы - 17,8 млн тонн на $2,86 млрд (Китай - 16,4%, Египет - 13,6%, Нидерланды - 12,2%); пшеницы - 17,2 млн тонн на $2,83 млрд (Индонезия - 13,3%, Египет - 11,8%, Бангладеш - 8,7%); ячменя - 4,3 млн тонн на $0,64 млрд (Саудовская Аравия - 41,2%, Китай - 19,3%, Ливия - 6,6%).

По данным ведомства, транспортировка 99% зерновых осуществлялась морским транспортом (39 млн тонн). Больше всего отгрузили порты Черноморска (22%), Одессы (19%), Южного (19%) и Николаева (18%). При этом 306 тыс. тонн (0,8%) было экспортировано железнодорожным транспортом и почти 80 тыс. тонн (0,2%) - автомобильным.

Украина в 2016/2017 МГ экспортировала 43,8 млн тонн зерновых.