Украина за год купила газа на $3,1 млрд

Источник: Корреспондент.net

За прошлый год Украина закупила за рубежом 10,39 млрд куб. м газа на 3,12 млрд долл., сообщает Государственная служба статистики.

Так, зарегистрированные в Швейцарии компании поставили в Украину 3,87 млрд куб. м газа на 1,16 млрд долл., из Германии было поставлено 3,18 млрд куб. м на 938,2 млн долл., из Польши – 726,3 млн куб. м на 217,6 млн долл., из Великобритании - 685,2 млн куб. м на 202,2 млн долл., из Венгрии – 602 млн куб. м на 191,8 млн долл., из Чехии – 303,3 млн куб. м на 91,4 млн долл.