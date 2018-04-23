Украина задержала доверенное лицо Путина в Крыму

Источник: Корреспондент.net

В пункте пропуска Чонгар на административной границе Крыма в понедельник, 23 апреля, СБУ задержала доверенное лицо в Крыму кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

"Задержана гражданка Украины, которая, действуя в интересах Российской Федерации, а также неправительственной всероссийской общественной организации Волонтеры Победы, являясь доверенным лицом кандидата в Президенты Российской Федерации, незаконно организовала и проводила на временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополь сбор подписей в поддержку выдвижения его кандидатом на пост Президента на выборах 2018 года", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что женщина задержана в рамках уголовного производства по факту совершения государственной измены.

В настоящее время задержанной готовят сообщение о подозрении и проводя другие необходимые следственные и процессуальные действия.