Украина закроет часть Азовского моря – журналист

Источник: Корреспондент.net

Украинские военные закроют некоторые прибрежные районы Азовского моря с 1 июня до 1 сентября из-за проведения стрельб. Об этом сообщил главный редактор сайта BlacksSeaNews Андрей Клименко со ссылкой на данные ВМС Украины в воскресенье, 3 июня.

"ВМС Украины обнародовало предупреждение о закрытии районов Азовского моря с 01.06.2018 по 01.09.2018 (№178,179 ЖРС и АС ВМСУ Белосарайский залив, №180 Таганрогский залив). ЗРС и АС – зенитно-ракетные стрельбы и артиллерийские стрельбы", – написал Клименко в Facebook.

Также он обнародовал карту, на которых указаны закрытые районы Азовского моря. Это территории к востоку от Мариуполя, возле Широкино и Седово. Кроме того, будет закрыт район у Мелекино и Белосарайской косы, а также к востоку от Бердянска.