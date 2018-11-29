Украина закрыла иностранцам въезд в Крым
Источник: Корреспондент.net
Украина будет пропускать в Крым только украинских граждан. "Админграницу с временно оккупированным Крымом можно пересечь исключительно по украинским документам. Граждане Украины могут пересекать ее беспрепятственно", - заявил первый зампред украинской Госпогранслужбы Василий Серватюк в четверг, 29 ноября.
Порошенко: "Ограничения для россиян оправданы"
"Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль. Никаких ограничений на снятие депозитов, операций по обмену валют, поездок за границу для украинских граждан не будет. Для российских граждан эти ограничения будут введены. Я думаю, что это вполне оправдано", - объявил украинский президент в своем Twitter.
Эскалация конфликта между Россией и Украиной произошла после задержания трех украинских судов в Керченском проливе. Киев обвинил Москву в нарушении международного права, в России считают, что украинские корабли нарушили территориальные воды страны.22 украинских моряка арестованы, им грозит до 6 лет лишения свободы. В Украине введено военное положение сроком на 30 дней.