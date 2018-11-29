Украина закрыла иностранцам въезд в Крым

Этот запрет введен в связи с военным положением, объявленным в Украине. Ранее президент Петр Порошенко заявил о возможных ограничениях, которые могут коснуться россиян, живущих в Украине.

Порошенко: "Ограничения для россиян оправданы"

"Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль. Никаких ограничений на снятие депозитов, операций по обмену валют, поездок за границу для украинских граждан не будет. Для российских граждан эти ограничения будут введены. Я думаю, что это вполне оправдано", - объявил украинский президент в своем Twitter.

Эскалация конфликта между Россией и Украиной произошла после задержания трех украинских судов в Керченском проливе. Киев обвинил Москву в нарушении международного права, в России считают, что украинские корабли нарушили территориальные воды страны.22 украинских моряка арестованы, им грозит до 6 лет лишения свободы. В Украине введено военное положение сроком на 30 дней.