Украина заняла второе место после Новой Зеландии по поставкам сливочного масла в ЕС

Источник: Українські новини

По объемам поставок сливочного масла в Евросоюз Украина оказалась на втором месте после Новой Зеландии. Об этом сообщила на своей странице в Facebook сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская.

"Украина оказалась на втором месте после Новой Зеландии по объемам поставок в ЕС сливочного масла. В январе-ноябре 2017 года в ЕС было ввезено 2,3 тыс. тонн соответствующей продукции, при этом годовые объемы поставок по сравнению с 2016 годом увеличены почти в семь раз", – сообщила Микольская.

Также торговый представитель Украины сообщила, что похожие тенденции наблюдаются и на мировом рынке.

"По данным наших коллег из США, в январе-октябре 2017 года Украина - восьмая в мире по объемам экспорта масла с общим объемом в 20,8 тыс. тонн и годовым ростом в три раза", – говорилось в сообщении