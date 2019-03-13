13.03.2019
Украина запретила полеты Boeing 737 Max
Источник: Корреспондент.net
Государственная авиационная служба в среду, 13 марта, временно запретила полеты на Boeing 737-8 MAX или Boeing 737-9 MAX над территорией Украины, кроме некоммерческой эксплуатации.
"С даты и времени издания этого Решение запрещаются полеты на самолетах Boeing 737-8 MAX или Boeing 737-9 MAX, в пределах, с или над территорией Украины. Примечание: Некоммерческая эксплуатация (например перегонные полеты) не входят в сферу действия данного решения. Отдельные разрешения на выполнение полетов с территории Украины согласовываются с Госавиаслужбой", - говорится в сообщении.
Там напомнили, что 12 марта полеты данных моделей самолетов запретили в Евросоюзе.
Отметим, подобные решения приняли десятки стран мира и множество авиакомпаний. Полеты прекратили более половины мирового парка Boeing 737 MAX.
Полеты самолетов решили не запрещать в США и Канаде.
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