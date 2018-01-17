Украина запретила ввоз 25 книг, изданных в РФ: О чем они и каким украинским издательствам предназначались

Источник: 112.ua

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины не выдал разрешение на ввоз в страну 25 книг, изданных в Российской Федерации в 2015—2017 годах. Соответствующее решение было принято ведомством на основании того, что данные печатные произведения получили отрицательное заключение экспертного совета по вопросам анализа и оценки печатной продукции. То есть, их содержание было признано антиукраинским. О каких именно книгах идет речь? Подаем полный перечень.

"Сталинград"

Книга британского историка Энтони Бивора, ставшая бестселлером в США, Великобритании и ряде других стран Европы. В ней автор рассказывает о Сталинградской битве, положившей начало перелома в Великой Отечественной войне.

Главная особенность книги Бивора в том, что повествование основано не на анализе стратегии грандиозного сражения, а на личном опыте его участников — солдат и офицеров, воевавших по разные стороны окопов. В частности, авторское исследование включило в себя солдатские дневники и письма, многочисленные архивные документы и материалы, полученные при личных встречах с участниками великой битвы на Волге.

Несмотря на множество положительных отзывов и присуждение ряда премий, произведение также часто критиковали. К примеру, немецкий историк Йохен Хелльбек заявлял, что Бивор в своей книге "Сталинград", пытаясь представить Сталинградскую битву как войну советских властей против собственного народа, без проверки тиражирует слухи, которые противоречат историческим документам. В целом же, по его оценке, произведение написано откровенно с пронемецких позиций и "пропитано пропагандистскими стереотипами, сформированными еще во времена Третьего рейха".

К слову, в Свердловской области Российской Федерации ее даже распорядились изъять изо всех школьных библиотек.

На территорию Украины "Сталинград" Бивора в количестве 30 тыс. экземпляров отправила московская издательская группа "Азбука-Аттикус". Книгу должно было получить для распространения киевское издательство "Махаон-Украина".

"История Российского государства"

Речь о первых двух книгах из числа исторического десятитомника российского писателя Бориса Акунина - Том I. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы и Том II. Ордынский период. Часть Азии.

По словам автора, в своих книгах он пытался сделать пересказ истории Российского государства объективным и свободным от какой-либо идеологической системы при сохранении достоверности фактов. Для этого, по утверждениях Акунина, он внимательно сравнивал исторические данные различных источников и из массы сведений, имен, чисел, дат и суждений пытался выбрать все несомненное или, по меньшей мере, наиболее правдоподобное.

Исходя из названия, в первой книге Акунин подает историю зарождения Руси от князя Олега до Ярослава, ее закат и деление. Вторая охватывает период с Монгольского вторжения на Русь (1237 г.), и заканчивается периодом правления Василия II Темного (1462 г.). Если первый том рассказывал о европейской составляющей Российского государства, то события второго тома посвященны азиатской составляющей. Там подробно рассказывается о государстве Чингис-хана: его становлении, экспансии и разделении.

На территорию Украины книги в количестве по 2 тыс. экземпляров каждой отправило московское издательство "АСТ". Ее должно было получить для распространения киевское издательство "Дресс Шоу".

"Дочь Ленина - Взгляд на историю"

Книга советского и российского писателя и драматурга Эдварда Радзинского, написана в жанре "новой прозы или диалогов". В частности, в нее вошли пять пьес как сугубо исторических, так и фантасмагорических, выдуманных на основе реальных событий.

Главная особенность сборника - взгляд на историю подается из весьма разных мест и разных эпох: из постели, из коммунистического Политбюро, с французской гильотины, из екатерининского дворца и т.п.

В издательстве утверждают, что книга носит больше лирический, чем политический характер.

На территорию Украины книгу в количестве 2 тыс. экземпляров отправило в частности московское издательство "АСТ". Ее должно было получить для распространения киевское издательство "Форст Украина".

"Православие. Честный разговор"

Книга написана протоиереем Русской православной церкви Всеволодом Чаплиным в форме монологов как к самому себе, так и к обществу. В ней автор размышляет о месте христианства в современном мире и о роли каждого христианина. Что значит быть православным? В чем причина кризиса западных церквей? Кому выгодно отделение церкви от государства? Как человеку избежать простых путей, ведущих в бездну отчаянья и духовной пустоты? Какие ловушки готовит верующему мир? И о многом другом.

При этом стоит отметить, что Чаплин в книге не дает однозначных ответов на поставленные им вопросы, его выводы неожиданны и противоречивые.

На территорию Украины книгу в количестве 2 тыс. экземпляров отправило московское издательство "АСТ". Ее должно было получить для распространения киевское издательство "Дресс Шоу".

"Моей Матильде. Любовные письма и дневники Николая Второго"

Книга советского и российского историка и публициста, литературоведа и критика Бориса Соколова. В ней собраны дневниковые записи монарших особ об известной балерине того времени Матильде Кшесинской. В том числе впервые опубликованы знаменитые письма и дневниковые записи последнего русского царя Николая II, обращенные к роковой балерине. Многие утверждают, что у него был с ней роман, который не закончился после женитьбы монарха.

На территорию Украины книгу в количестве 2 тыс. экземпляров отправило московское издательство "ТД Алгоритм". Ее должно было получить для распространения киевское издательство "Форст Украина".

"Звезды на небе"

Книга советской актрисы и певицы Элины Быстрицкой. В ней автор рассказывает о радостных и трудных моментах своего творческого пути и многогранной общественной деятельности, об известных артистах – партнерах по сцене и кино – Михаиле Жарове, Борисе Бабочкине, Софье Гиацинтовой, Сергее Бондарчук, Николае Черкасове, Михаиле Ульянове, а также любимых ролях и новом амплуа, в котором она появляется сегодня.

Примечательно, Быстрицкая в феврале 2014 года вместе с группой других советских деятелей искусства обратилась к тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу с призывом применить силу к участникам Евромайдана, позже, в марте того же года, она поддержала российскую агрессию в Крыму, подписав коллективное обращение к российской общественности "Деятели культуры России - в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму". Из-за антиукраинской позиции ей запретили въезд на территорию Украины и внесли в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Таким образом, распространения ее творчества в Украине автоматически стало под запретом.

На территорию Украины книгу в количестве 2 тыс. экземпляров отправило московское издательство "АСТ". Ее должно было получить для распространения киевское издательство "Дресс Шоу".

"Записные книжки дурака"





Наиболее полное собрание статей российского политолога Евгения Сатановского. В нем, по словам самого автора, "много про Россию и про Израиль. Про Европу и ее перспективы — или отсутствие таковых. Про террористов и политиков, про кадры, которые решают все, и про санкции насчет Крыма".

Кроме этого, в статьях Сатановского говорится о взаимоотношениях творческой интеллигенции и российской власти, о гражданстве Депардье и реформах Собянина, об Эвианской конференции и Третьем рейхе, Дне победы и Ангеле Меркель, о демократии, революции и политическом телевидении, о православных активистах, патриотических байкерах и т.п.

На территорию Украины книгу в количестве 2 тыс. экземпляров отправило московское издательство "Е". Ее должно было получить для распространения киевское издательство "Фрост Украина".

Сказки о русских богатырях

Речь о двух книгах московского издательства "Е" - "Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях" и "Богатырские русские сказки".

Собственно названия книг говорят сами о себе. Обе они представляют собой собрание былин о подвигах русских богатырей Ильи Муромца, Алеши Поповича и Добрыни Никитича. В них во многом отражается быт Древней Руси.

В Украине эти книги в количестве по 2 тыс. экземпляров каждой должно было получить киевское издание "Форс Украина".

Оставшиеся в "черном списке" Государственного комитета телевидения и радиовещания книги примечательны в малом, поэтому скажем о них в общем. Это еще 7 книг из области истории (переиздание "Путешествия на восток наследника цесаревича" Эспера Ухтомского, записки княгини Дашковой, мемуары Великой княгини Марии Павловны, дневники барона Будберга и генерал-фельдмаршала Дмитрия Милютина, воспоминания фрейлины Анны Вырубовой, переиздание книги "Михаил Кутузов: стратегия победы"), три учебника ("Я пишу правильно. От "Букваря" к умению красиво и грамотно писать" Н. Жуковой, "700 новых устных тем по английскому языку" Я. Клима и "Химия" М. Костантиновского), три энциклопедии ("Большая энциклопедия школьника" Ш. Конноли, "Большая книга мудрости победителей" В. Кутырева, "История" А. Спектор), а также детский исторический роман "Две жены для Святослава" Елизаветы Дворецкой и "Записки реаниматолога" Владимира Шпинева.

Попадание этих книг под запрет в Украине в общем понятно, но в отдельных случаях крайне удивляет.