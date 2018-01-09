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09.01.2018

Украина заработала на экспорте в ЕС более $5 млрд

Источник: Корреспондент.net

Украина за январь-ноябрь 2017 года увеличила выручку от экспорта аграрной и пищевой продукции в страны Европейского Союза до 5,2 млрд долл., что на 38,2%, или на 1,4 млрд долл., больше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом во вторник, 9 января, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия. 

"Внешнеторговый оборот между Украиной и странами ЕС по итогам января-ноября 2017 года увеличился на 31,1%, или на 1,715 млрд долл., по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 7,2 млрд долл.", – говорится в сообщении. 

В пресс-службе отметили, что за весь 2016 год украинский аграрный экспорт в страны ЕС составил 4,2 млрд долл. 

Самыми большими товарными группами, которые Украина экспортировала в ЕС за учетный период, стали зерновые (1,4 млрд долл.), подсолнечное масло (1,3 млрд долл.) и семяна масличных культур (0,9 млрд долл.).

Наряду с вышеперечисленными традиционными продуктами экспорта, Украина значительно увеличила экспорт такой продукции, как экстракт солодовый, продукты из муки, крупы (на 31,7 млн долл.), хлебобулочные, кондитерские изделия (на 15,4 млн долл.), масло сливочное (на 12,4 млн долл.), казеин (11,9 млн долл.), шоколад и другие продукты, содержащие какао, (на 7,9 млн долл.) и т.д.

Также отмечается, что топ-5 стран-покупателей украинской аграрной продукции в ЕС за указанный период стали Нидерланды с долей 18,4%, Испания – 14,4%, Польша – 13,3%, Италия – 11,8%, Германия – 10,3%.

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