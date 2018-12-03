Украина затребовала допуск консула к морякам

Источник: Корреспондент.net

Украина направила российской стороне запрос относительно возможности визита консула к захваченным украинским морякам. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что Украина просит о допуске консула к морякам которые содержатся в СИЗО Лефортово, а также к раненым морякам.

"Получила информацию от консульства Украины в Москве о том, что его сотрудники направили официальные запросы в МИД Российской Федерации и администрации следственных изоляторов Лефортово и Матросская тишина о возможности посетить украинским консулом наших военнопленных, в том числе, раненых. О поступлении ответа сообщу незамедлительно", - написала она.

Также Денисова добавила, что завтра утром, 4 декабря, сотрудники украинского консульства будут выяснять информацию относительно внутритюремных счетов, которые якобы открыты для украинских моряков, и о порядке перевода на них средств.