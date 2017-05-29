Украина заявила о готовности к проведению консультаций с Россией в рамках ВТО

Источник: 112.ua

Украина готова к проведению консультаций с Россией в рамках Всемирной торговой организации, говорится в сообщении пресс-службы отечественного Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ)

"19 мая 2017 года Украиной получено официальное требование от России на проведение консультаций в рамках механизма урегулирования споров ВТО в связи, как заявлено Российской Федерацией, с "постоянной практикой торговых ограничений". 29 мая 2017 года Украина приняла запрос о готовности в проведении указанных консультаций, действуя в соответствии с нормами, принципами и обязательствами, взятыми ею при вступлении в ВТО", - говорится в сообщении ведомства.

В МЭРТ подчеркнули, что Россия постоянно ограничивает законные права и интересы Украины, в частности продолжая ведение против нее целенаправленной торговой агрессии. "Требование России о проведении консультаций в рамках ВТО - является очередным шагом экономического, торгового и правового давления на Украину", - считают в ведомстве.

"С целью обеспечения защиты прав и интересов Украины, Минэкономразвития Украины вместе с другими заинтересованными государственными органами внимательно анализирует и обрабатывает требованию Российской Федерации, а также меры, которые обжалуются в ней", - говорится в сообщении.

Министерство напоминает, что в течение последних двух лет Украина обжаловала в ВТО неправомерность введения РФ ограничений на импорт железнодорожного подвижного состава, стрелочных переводов и прочего железнодорожного оборудования происхождением из Украины, а также в связи с ограничением транзита с территории Украины через территорию РФ в третьи страны.