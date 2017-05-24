Украина заявила о необходимости создания рабочей подгруппы по границе в рамках Минска

Источник: РБК-УКРАИНА

В ходе заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу украинская сторона заявила о необходимости создания рабочей подгруппы по границе. Об этом сообщает пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

В частности, Олифер отметила, что в рамках заседания политической подгруппы украинская сторона заявила о необходимости отмены указа президента Российской Федерации о признании "документов" ОРДЛО; отмены псевдоуказа ОРДО об установлении квазиграницы; отказа от рейдерского захвата украинских и европейских предприятий на территории ОРДЛО; отказа от рублевой зоны на территории ОРДЛО; восстановления Украиной контроля за границей и создания рабочей подгруппы по границе.

"Российская сторона вновь заняла пассивную позицию, не демонстрируя готовности выполнять взятые на себя обязательства", - сообщила она. Кроме того, Олифер отметила, что в рамках гуманитарной подгруппы Украина заявила о необходимости до конца недели подать списки тех, кто может быть освобожден, чтобы освобождение людей состоялось уже в июне.

"Представители ОРДЛО продолжают затягивать работу и требуют провести верификацию тех, кто уже вышел на свободу, что само по себе абсурдно. Мы настаиваем: до конца недели должны быть поданы списки тех, кто может быть освобожден, с тем, чтобы освобождение людей состоялось уже в июне", - сообщила Олифер.



