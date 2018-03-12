Украина значительно увеличила автопроизводство

Источник: Корреспондент.net

Украинские автопредприятия в январе-феврале 2018 года произвели 1291 автотранспортное средство, что на 70,8% больше, чем за два месяца 2017 года. Об этом в понедельник, 12 марта.

Отмечается, что выпуск легковых автомобилей вырос на 94,1% - до 1085 единиц.

В то же время выпуск коммерческих автомобилей сократился на 38,5% - до 67 единиц, тогда как выпуск автобусов возрос на 58% - до 139 единиц.

На украинских заводах в феврале было произведено 721 автотранспортное средство, что почти вдвое превысило результат прошлогоднего февраля и на 26,5% - января текущего года.

В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили, которых выпущено 606 единиц. Также в прошлом месяце произведено 35 грузовых автомобилей, что на 30% ниже показателя прошлогоднего февраля, но на 9,4% превысило результат января этого года.

Производство автобусов выросло на 51% к февралю-2017 и на 35,6% - к январю-2018 - до 80 единиц.