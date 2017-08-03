Украинца лишили водительских прав на 62 года

Житель города Мукачево в Закарпатской области лишен водительских прав на 62 года, сообщает региональное управление Нацполиции.

По информации правоохранителей, с августа 2016 они составили на мужчину 35 административных протоколов, 16 из которых за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Он уже оштрафован на сумму около 300 тысяч гривен.

Также этот житель Мукачево имеет несколько уголовных правонарушений: за хранение наркотиков, преступления против окружающей среды и кражу. Ни на одно заседание суда мужчина не явился и не ходатайствовал об отложении рассмотрения дел.

"На данный момент, гражданин нигде не работает и штрафы не платит. Суд не может изъять автомобиль, ведь он не принадлежит мужчине", – пожаловались в полиции.