03.08.2017
Украинца лишили водительских прав на 62 года
Житель города Мукачево в Закарпатской области лишен водительских прав на 62 года, сообщает региональное управление Нацполиции.
По информации правоохранителей, с августа 2016 они составили на мужчину 35 административных протоколов, 16 из которых за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Он уже оштрафован на сумму около 300 тысяч гривен.
Также этот житель Мукачево имеет несколько уголовных правонарушений: за хранение наркотиков, преступления против окружающей среды и кражу. Ни на одно заседание суда мужчина не явился и не ходатайствовал об отложении рассмотрения дел.
"На данный момент, гражданин нигде не работает и штрафы не платит. Суд не может изъять автомобиль, ведь он не принадлежит мужчине", – пожаловались в полиции.
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