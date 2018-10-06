Украинцам обещают заморозки

Источник: Корреспондент.net

В Украине ночью в воскресенье, 7 октября, ожидаются заморозки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Отмечается, что в восточных регионах, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до -3 градусов.

В то же время сообщается, что 7 и 8 октября в Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.