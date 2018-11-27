Украинцам приходят фейковые "мобилизационные" SMS - Минобороны

Источник: Корреспондент.net

Жителям Путивльского района Сумской области, граничащей с Россией, от имени Минобороны Украины присылают смс с просьбой прибыть в ближайшую воинскую часть.

В Минобороны сообщили, что не имеют никакого отношения к рассылке подобных сообщений и никогда ВСУ не прибегали к подобным мерам информирования граждан.



В ведомстве призвали граждан доверять только официальной информации и сообщать о подобных случаях в компетентные органы.