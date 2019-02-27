Украинцам разрешили наказывать "героев" парковки

Источник: Корреспондент.net

Украинцы вправе самостоятельно фиксировать нарушения правил парковки и обращаться с жалобой в Нацполицию. Об этом говорится в сообщении столичной Инспекции по парковке в Facebook.

"Если Вы заметили нарушение парковки, то можете на это отреагировать", - заявили в Инспекции. В соответствии со статьей 40 Конституции и Закона об обращениях граждан, украинцы могут обратиться к патрульной полиции с жалобой. Это заявление правоохранители обязаны рассмотреть в течение 30 дней, установить личность нарушителя и наказать его.

"Для этого сделайте несколько фотографий правонарушения так, чтобы было четко видно местность, дорожные знаки или разметку. Укажите город, адрес, дату правонарушения, номерные знаки автомобиля и Ваши контактные данные, добавьте фотографии", - говорится в сообщении.

Пожаловаться пока возможно только бумажным письмом. "Распечатайте полученный текст жалобы на принтере и отправьте письмом к управлению патрульной полиции по указанному адресу, или воспользуйтесь другой контактной информацией, указанной по ссылке", - заявили в Инспекции по парковке.