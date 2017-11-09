Украинцам упростят получение японской визы

Источник: Корреспондент.net

Япония упростит визовые требования для краткосрочного пребывания для граждан Украины с 1 января 2018 года.

"По случаю визита государственного министра иностранных дел Японии Кадзуюки Накане в Киев 9 ноября этого года для переговоров с его партнерами в правительстве Украины и для участия в событиях в рамках года Японии в Украине, были определены меры по упрощению визовых требований для краткосрочного пребывания для граждан Украины (владельцев обычных загранпаспортов), которые вступят в силу с 1 января 2018 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, будет расширен круг заявителей, имеющих право на многоразовые визы для краткосрочного пребывания с деловыми целями и культурных и научных деятелей, а также срок действия виз будет увеличен с 3 до 5 лет максимум.

"В дополнение к существующим одноразовым визам будут введены многоразовые визы (со сроком действия 3 года и максимальным сроком пребывания 30 дней) для краткосрочного пребывания с различными целями, в том числе туризма. В случае самостоятельной оплаты поездки заявителю не потребуется предоставлять документы от гаранта", - сообщают в посольстве, добавив, что эти меры позволят улучшить условия для украинских туристов.