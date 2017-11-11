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11.11.2017

Украинцев могут заставить регистрировать сим-карты: чего ждать абонентам

Источник: Українські новини

Совсем скоро украинцев могут обязать регистрировать sim-карты, привязывая к ним свои личные данные. В конце октября уже была утверждена процедура регистрации абонентов. 

На полную регистрацию выделят девять месяцев

Инициатива регистрировать всех мобильных абонентов появилась еще летом этого года, но, до недавнего времени отсутствовал четкий механизм. 17 октября Нацкомиссия регулирования связи и информатизации упростила процедуру регистрации абонентов мобильной связи. Для того, чтобы данная инициатива вступила в силу, парламент должен принять соответствующий законопроект Госслужбы спецсвязи и защиты информации.

Согласно утвержденной процедуре, абоненты смогут подавать заявление о регистрации как в электронной, так и бумажной форме, а идентифицировать их будут с помощью электронной цифровой подписи, дистанционной системы идентификации BankID и т.д.

Сейчас регистрация абонентов полностью добровольная и осуществить ее можно только в магазине компании, чьими услугами вы пользуетесь, с идентификационным кодом и паспортом. Возможность регистрироваться самостоятельно и в режиме онлайн и должна стать главным нововведением, которое упростит обязательную регистрацию.

После принятия проекта, у мобильных операторов будет девять месяцев, чтобы подготовить процедуру регистрации всех абонентов.

"В целом на регистрацию отводится 9 месяцев с момента официального опубликования соответствующего решения. Механизм регистрации абонентов, разработанный НКРСИ, является максимально простым и учитывает интересы абонентов – на этом настаивали телеком-операторы. Так, абоненту будет предоставлено право регистрироваться с помощью электронной цифровой подписи или инструментами удалённой идентификации", – говорит менеджер по регуляторным вопросам и цифровым технологиям "Киевстар" Максим Савченко.

В свою очередь, мобильный оператор Lifecell заявляет, что девяти месяцев будет полностью достаточно для регистрации всех абонентов.

Регистрация – инструмент в борьбе с киберугрозами

Идея зарегистрировать sim-карты появляется в Украине далеко не впервые. Похожие инициативы обсуждаются еще с 2012 г. В 2015 г. Госспецвязь даже разработала проект закона о регистрации абонентов (который не получил поддержки), тогда, главным аргументом чиновников стала борьба с терроризмом. И вот, 19 июля 2017 г. аналогичный законопроект появился вновь, правда, сейчас его цель немного изменилась - отмечается, что он призван помочь в борьбе с киберугрозами.

"Это положительно повлияет на качество предоставления/получения телекоммуникационных услуг и услуг на базе телекоммуникаций, что, со своей стороны, даст возможность идентифицировать абонентов при проведении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и предупреждения совершения правонарушений", – отмечают в Госспецсвязи и добавляют, что принятие законопроекта уменьшит уровень мобильного мошенничества и поможет полиции работать эффективнее.

Впервые обязательная регистрация абонентов появилась в Германии и Швейцарии 14 лет назад. По данным международной Ассоциации GSM, более 80 стран начали активно обсуждать регистрацию sim-карт уже с 2013 г. В большинстве стран, где вводили обязательную регистрацию, мотивировали это усиленной борьбой с терроризмом.

Некоторые страны (Румыния, Чехия, Новая Зеландия, Великобритания) планировали вводить обязательную регистрацию абонентов, но отказались от этой затеи, так как отчеты показали, что регистрация не помогает при полицейских расследованиях. Например, в Мексике обязательную регистрацию абонентов ввели еще в 2009 г., но уже спустя год отказались от этого решения – согласно проведенному анализу, данная процедура никак не помогла предупреждать или же расследовать преступления.

Операторы поддерживают идею с регистрацией

В компании "Киевстар" рассказали, что сейчас около 96% абонентов пользуются мобильной связью без идентификации, принудительная регистрация же в первую очередь поможет защитить сим-карты.

"Процедура идентификации абонентов припейд удобна тем, что повышает уровень защиты сим-карт на случай кражи, или если номер телефона "привязан" к банковской карте. Кроме того, перспективные услуги, такие, как Mobile Id, мобильная цифровая подпись и другие могут предоставляться только идентифицированным пользователям", – объясняет Максим Савченко.

Мобильный оператор Lifecell в комментарии сайту "Сегодня" заметил, что регистрация абонентов – это очень актуальное и своевременное решение в условиях современных реалий.

"Общая регистрация абонентов является чрезвычайно актуальной, учитывая ситуацию, которая сложилась в последние годы в мире, эта мера непосредственно связана с интересами национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека. Как показывает практика большинства стран, введение обязательной регистрации абонентов, пользующихся телекоммуникационными услугами, осуществлялось в первую очередь из соображений укрепления правопорядка, а также мер по предотвращению терроризма", – комментирует ситуацию в Lifecell.

Черные рынки и утечка данных – одни из возможных последствий

Украинцы опасаются, что регистрация повлечет за собой утечку их личной информации. Также один из рисков – это появление черных рынков sim-карт, зарегистрированных на подставных лиц. Опыт других стран показывает, что это распространенное явление после принудительной регистрации.

Опасения по поводу утечки конфиденциальной информации сложно назвать беспочвенными. Эксперты отмечают, что после регистрации у всех мобильных операторов появится полная база данных о клиентах.

"Представьте себе, у каждого мобильного оператора будет полная идентификационная база всех его абонентов. Паспортные данные, в комбинации с биллингом – информацией о том, сколько он тратит на мобильную связь", – передает РБК-Украина слова специалиста по кибербезопасности Владимира Стырана.

Эксперт добавляет, что такая база может в любой момент подвергнуться хакерской атаке, так как в Украине существуют определенные проблемы с кибербезопасностью. Также нельзя исключать возможность утечки информации из-за сотрудников мобильных компаний, которые смогут использовать ее в корыстных целях.

Мобильные операторы наоборот уверяют, что регистрация не будет иметь негативных последствий для абонентов.

"Регистрация клиентов припейд не приведет к каким-либо ухудшениям условий обслуживания, или изменениям тарифных планов. Наоборот, абонентам будут доступны новые услуги, которые на сегодняшний день могут предоставляться только идентифицированным пользователям", – отмечают в компании "Киевстар".

В Lifecell тоже дают позитивные прогнозы, заявляя, что регистрация благотворно скажется на обслуживании абонентов: "При предъявлении паспорта абонент сможет получать распечатки предоставленных услуг за определенный период, быстро проходить идентификацию при смене SIM и возвращать неиспользованные средства. Более того, понимание личности абонента поможет оператору предлагать список услуг, интересный именно такому лицу в силу определенных факторов, что, безусловно, повысит удовлетворенность клиента уровнем обслуживания", – отмечают в компании.

 

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