Украинцев предупредили о грозах и шквалах

Источник: Корреспондент.net

Ухудшение погодных условий ожидается в большинстве регионов Украины в пятницу, 29 июня, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"29 июня в Украине, кроме восточных областей и Приазовья, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных и центральных областях местами сильные дожди, в Карпатах и на Прикарпатье местами очень сильный дождь", – говорится в сообщении.

В Киевской области завтра ожидаются грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.