Украинцев предупредили о заморозках

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, на остальной территории страны заморозки будут 21 апреля – на Левобережье заморозки на поверхности почвы от 0…-5°С (I уровень опасности, желтый).

"Ночью 21 апреля в Украине, кроме западных, Житомирской и Винницкой областей, заморозки на поверхности почвы от 0 до -5°С (I уровень опасности, желтый), в восточных, южных, Сумской и Днепропетровской областях сильные заморозки в воздухе от 0 до -3°С (II уровень опасности, оранжевый)",– говорится в сообщении.

Также в начале недели, 22-23 апреля, в большинстве областей прогнозируются заморозки на поверхности почвы от 0 до -3°С (I уровень опасности, желтый).

По Киеву сегодня ночью на поверхности почвы также будут заморозки от 0 до -2°С (I уровень опасности, желтый). По Киевской области на поверхности почвы прогнозируются заморозки от 0 до -5°С (I уровень опасности, желтый).