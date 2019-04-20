Украинцев предупредили о заморозках
Источник: Корреспондент.net
В Украине в субботу, 20 апреля, в отдельных регионах ночью ожидаются заморозки 0…-3°С, сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр. В частности, такую погоду обещают в большинстве западных, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и восточных областях.
"Ночью 21 апреля в Украине, кроме западных, Житомирской и Винницкой областей, заморозки на поверхности почвы от 0 до -5°С (I уровень опасности, желтый), в восточных, южных, Сумской и Днепропетровской областях сильные заморозки в воздухе от 0 до -3°С (II уровень опасности, оранжевый)",– говорится в сообщении.
Также в начале недели, 22-23 апреля, в большинстве областей прогнозируются заморозки на поверхности почвы от 0 до -3°С (I уровень опасности, желтый).
По Киеву сегодня ночью на поверхности почвы также будут заморозки от 0 до -2°С (I уровень опасности, желтый). По Киевской области на поверхности почвы прогнозируются заморозки от 0 до -5°С (I уровень опасности, желтый).