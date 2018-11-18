Украинцев предупредили об ухудшении погоды

Источник: Корреспондент.net

В Украине завтра, 19 ноября, ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным Гидрометцентра, днем 19 ноября в южных и центральных областях прогнозируется местами налипание мокрого снега, гололедица. В южной части страны ожидаются сильные осадки, в южных областях, Крыму и на Приазовье - порывы ветра 15-20 м/с.

Кроме того в понедельник на дорогах Украины местами будет гололедица.