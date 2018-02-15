Найти

15.02.2018

Украинцев стали спрашивать о Бандере при получении документов в Польше

Источник: Корреспондент.net

Украинцев, которые планируют получить в Польше разрешение на проживание на собеседованиях начали спрашивать об их отношении к Степану Бандере и УПА. Об этом сообщает польское издание RP.pl со ссылкой на руководителя организации Евромайдан Варшава Наталью Панченко.

Как отмечается, если лицо во время собеседования сомневается или недостаточно четко высказывается, то заявка отклоняется.

По словам Панченко, таким образом создаются возможности для манипуляций и злоупотреблений со стороны должностных лиц, которые анализируют ответ заявителя.

"Люди имеют документы, подтверждающие их происхождение, однако если они недостаточно решительны в своем ответе относительно Бандеры - то тогда до свидания, Польша", - рассказала она.

Сообщается, что один заявитель получил отказ, хотя его деды и отец имели польское гражданство.

Отвечая на вопрос о своем отношении к деятельности ОУН-УПА, он ответил: "А разве я знаю, никогда не был в этих связях, поэтому я не знаю. У каждого своя правда. Говорят, они были в Польше и Украине. Никогда в это не вникал".

Другой вопрос касался трагедии на Волыни. "Я слышал, и слышал, что недавно вышел фильм. Но там были замешаны московиты, то действительно неизвестно, кто и что сделал... Много людей погибло, это только известно."

В администрации Мазовецкого воеводства объяснили, что такой ответ означает, что гражданин Украины знает о деятельности ОУН/УПА, однако он не хочет сказать ничего плохого про организацию, которая считается героической в Украине и которая привела к трагедии в польской истории.

Новости раздела
Украина
15.02.2018
Порошенко подписал закон о корпоративном договоре
Президент Украины подписал закон, который, как ожидается, введет дополнительную защиту прав и интересов инвесторов. Новый закон вносит изменения в некоторые акты закона о корпоративных правах.
Украина
15.02.2018
Политолог заявляет о росте международного авторитета Тимошенко
Политолог, основатель корпорации "Гардарика" Константин Матвиенко заявляет о серьезном росте международного авторитета лидера политической партии "Всеукраинское объединение "Батькiвщина" Юлии Тимошенко
Украина
15.02.2018
Миграционная служба не знает, кто организовал и оплатил чартер для Саакашвили, - СМИ
Государственная миграционная служба не организовывала и не знает, кто организовывал и оплатил транспортировку экс-президента Грузии, бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили
Украина
15.02.2018
Украина подает на Россию в трибунал ООН по морскому праву
Киев обвиняет Москву в нарушении Конвенций ООН по морскому праву. Речь идет о нарушениях прав Украины в Черном и Азовском морях, заявил глава МИД Павел Климкин.
Украина
14.02.2018
ВВП Украины в 4-м квартале 2017 года вырос на 1,8%
По сравнению с 3-м кварталом 2017 года ВВП увеличился на 0,4%.
Украина
14.02.2018
ТОП-5 украинских продуктов, которые дорожали в январе: лидер - сало
Эксперты Ассоциации составили ТОП-5 продуктов питания, которые больше всего подорожали.
Украина
14.02.2018
Для монетизации субсидий выпустят банковские карты
Для монетизации субсидий и льгот был выработан двухэтапный план. Его завершением должен стать выпуск социальных банковских карт, на которые будут перечисляться деньги за субсидии.
Украина
14.02.2018
На Донбассе шахтеры заблокировали две дороги
Дорога на Курахово, Марьинку и Красногоровку имеет важное стратегическое значение, особенно для украинских военных, заявил Михаил Волынец.
Украина
14.02.2018
Языковой вопрос: Украина пошла Венгрии на встречу
Полное введение языковой статьи закона Об образовании отложили до 2023 года. Именно эта статья вызвала категорические протесты в Венгрии.
Украина
14.02.2018
Саакашвили выдали вид на жительство в Нидерландах
Соответствующий документ экс-президент Грузии получил, поскольку гражданство Нидерландов имеют его супруга и дети. Лидер партии "Рух новых сил" намерен вернуть себе гражданство Украины.
Украина
13.02.2018
Саакашвили намерен находиться в Европе в ближайшие недели
Он не намерен просить политическое убежище в Польше
Украина
13.02.2018
В Украине сократилось поголовье коров и свиней
За год в стране стабильно уменьшалось количество всех видов сельскохозяйственных животных. Прирост наблюдался только в поголовье птицы.
Украина
13.02.2018
Суд признал Розенблата потерпевшим
В деле о задержании Борислава Розенблата сотрудниками НАБУ на борту самолета, суд принял сторону нардепа и признал его пострадавшим.
Украина
13.02.2018
Языковой вопрос: Венгрия выдвинула условия Украине
Венгрия планирует и дальше использовать право вето страны в НАТО, как "единственный инструмент давления на Украину, заявил глава МИД Петер Сийярто.
Украина
13.02.2018
В компании утверждают, что в последний раз повышали тарифы на пассажирские перевозки еще в 2014 году, а с тех пор индекс потребительских цен вырос минимум на 60-70%.
В компании утверждают, что в последний раз повышали тарифы на пассажирские перевозки еще в 2014 году, а с тех пор индекс потребительских цен вырос минимум на 60-70%.
Украина
13.02.2018
Суд арестовал экс-прокурора Суса
Дмитрия Суса подозревают в завладении чужим имуществом во время проведения обысков. На время расследования суд изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу без возможности внести залог.
Украина
13.02.2018
Удар по Украине. Запад о депортации Саакашвили
Украинские эксперты спорят о законности мер против политика и судьбе уголовных дел, а западные аналитики говорят, что эта история ударит по украинскому имиджу.
Украина
13.02.2018
В Украине запретили книгу скандальной Поклонской и еще 134 российских издания
Кроме 135 российских книг, в перечень внесены 2 издания из оккупированных территорий Донбасса
Украина
13.02.2018
Венгрия будет блокировать комиссию "Украина - НАТО" до согласования норм украинского закона об образовании
Венгрия настаивает на согласовании языковых норм украинского закона об образовании с венгерским нацменьшинством.
Украина
12.02.2018
​Один из крупнейших мобильных операторов в Украине решил взвинтить цены
Мобильный оператор Lifecell с 15 февраля повышает тарифы на свои услуги.
Украина
12.02.2018
​Украина может попасть в европейский "черный список" офшоров: названа причина
Евросоюз может включить Украину в "черный список" налоговых убежищ из-за промедления с подписанием Многосторонней конвенции по плану действий ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (Base erosion and Profit Shifting, BEPS).
Украина
12.02.2018
Польский премьер поставил Хмельницкого в один ряд с Гитлером
Матеуш Моравецкий сравнил Хмельнитчину с Холокостом
Украина
12.02.2018
На Киевскую таможню давят, пытаясь вернуть "серые" схемы, – Тупальский
Исполняющий обязанности начальника Киевской городской таможни Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Сергей Тупальский заявляет, что на руководство Киевской таможни оказывается давление с целью возврата "серых" схем.
Украина
12.02.2018
Масленица-2018: блины за год подорожали на 27%
Блины подорожали на 27%.
Порошенко подписал закон о корпоративном договоре | Янукович был неадекватен. Допрос Турчинова в суде