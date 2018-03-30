Украинцев ждет жаркое засушливое лето с мая по сентябрь, - ГосЧС

Источник: Українські новини

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) прогнозирует сухое и жаркое лето с повышенной пожароопасностью в период с мая по сентябрь.

Об этом на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил председатель ГосЧС Николай Чечеткин, передают Українські Новини.

"По данным украинского Гидрометцентра, пожароопасный период в 2018 году ожидается сложным, будет характеризироваться температурным режимом выше нормы и большим количеством дней с температурой воздуха 30-35 градусов выше нуля, значительным дефицитом осадков, формированием с мая по сентябрь длительного периода с высоким классом пожарной опасности во всех областях Украины", - сказал он.

Чечеткин отметил, что в указанный период перед компетентными ведомствами и центральными и местными органами власти стоит задача предпринять все необходимые меры по предотвращению возникновения пожаров, организовать мониторинг, провести информационно-разъяснительной работы с населением.

Также Чечеткин сообщил, что в рамках подготовки к летнему сезону ГосЧС и Государственное агентство лесных ресурсов разработали план противодействия угрозам и ликвидации чрезвычайных ситуаций, который включает перечень мест, где с высокой вероятностью могут возникнуть пожары, порядок взаимодействия ведомств по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и прочее.