27.08.2017
Украинцев ждут еще одни длинные выходные
Источник: КорреспонденТ.net
Очередные длинные выходные ожидают украинцев уже в октябре, когда будет праздноваться День защитника Украины.
14 октября - День защитника Украины (также в церковном календаре в этот день отмечается Покров). Это - официальный государственный праздник, соответственно, и выходной. Поскольку в 2017 году 14 октября приходится на субботу, то, согласно переносу праздничных дней, выходным днем будет 16 октября, понедельник.
Таким образом, отдыхать в Украине будут 14, 15 и 16 октября.
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