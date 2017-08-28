28.08.2017
Украинцы добыли две бронзы на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ
Источник: КорреспонденТ.net
На чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в чешском городе Рачице украинские спортсмены дважды поднимались на пьедестал почета.
В гонке на дистанции 1000 метров среди каноэ-четверок наш квартет в составе Дениса Коваленко, Виталия Вергелеса, Дениса Камерилова и Эдуарда Шеметило завоевали бронзовую медаль.
Украинский байдарочник Олег Кухарик также стал бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 500 метров.
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