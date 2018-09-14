Украинцы хотят быть частью Евросоюза

Идею вступления в Североатлантический альянс поддержали бы 46,3 процента опрошенных, отклонить ее собираются 31,6 процента граждан Украины.

В тот же день президент Украины Петр Порошенко заявил, что закрепление в конституции курса на вступление в НАТО - еще один повод "помахать ручкой Москве". Ранее он внес в Раду законопроект об изменениях в конституцию, призванных закрепить курс Киева на вступление в Евросоюз и НАТО.