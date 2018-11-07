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07.11.2018

Финляндская церковь поддержала томос для Украины

Источник: Корреспондент.net

Во время рабочего визита в Финляндию президент Украины Петр Порошенко встретился с предстоятелем Финляндской православной церкви архиепископом Львом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в среду, 7 ноября.

Порошенко поблагодарил архиепископа Льва за поддержку православной церковью Финляндии автокефалии Украинской православной церкви.

"Для нас важно знать, что ваша церковь поддерживает нас в этом исторически важном процессе", – сказал президент.

В свою очередь предстоятель Финляндской православной церкви отметил, что "украинцы имеют право создать собственную церковь, как имели право финны 100 лет назад".

Также Порошенко и архиепископ Лев обсудили практическую подготовку для получения томоса Украинской православной церковью.

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