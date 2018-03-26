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26.03.2018

Украинцы не пострадали при пожаре в Кемерово - МИД

Источник: Корреспондент.net

Граждан Украины, по предварительным данным, нет среди погибших или пострадавших от пожара в торговом центре в российском городе Кемерово. Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, пишет Интерфакс в понедельник, 26 марта.

"Консул в Новосибирске проверяет, могли ли быть среди погибших или пострадавших в результате пожара в Кемерово граждане Украины. По последним данным представителя управления МЧС в Кемеровской области, украинцев нет среди погибших или пострадавших", - сказал Кирилич.

Напомним, пожар в ТЦ в Кемерово начался на четвертом, последнем этаже торгового центра днем 25 марта. Пожар начался в батутной комнате.

Площадь возгорания достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Из здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы.

Число официально подтвержденных жертв пожара достигло 64 человек.

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