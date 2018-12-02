Украинцы не спешат растаможивать "евробляхи"

Источник: Корреспондент.net

Со дня вступления в силу законов об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием в Украине автомобилей на иностранной регистрации, официально растаможили лишь 74 автомобили на еврономерах. Об этом заявила пресс-секретарь Государственной фискальной службы Наталья Непряхина, сообщает в воскресенье, 2 декабря, УНН.

По ее словам, с 26 ноября в Украине оформлено 74 авто, которые были ввезены в таможенных режимах временного транзита. Больше всего "евроблях" растаможили на Черновицкой таможни - 55 авто.

Как доложила Непряхина, в целом сумма от растаможки 74 авто составляет 4,67 млн грн, в том числе 119 тыс. грн - штрафы за нарушение режима временного ввоза или транзита авто, которые владельцы "евроблях" заплатили при растаможивании своих авто.