Украинцы ожидают дальнейшее падение гривны

Источник: Корреспондент.net

В августе девальвационные ожидания украинцев значительно возросли. Об этом свидетельствуют данные исследования потребительских настроений украинцев, проведенного GfK Ukraine.

В частности, ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших трех месяцев ухудшились: индекс девальвационных ожиданий поднялся на 16,7 пункта - до значения 170,9.

"Индекс потребительских настроений продолжил небольшое снижение в августе. Ухудшились ожидания относительно развития экономики страны в течение ближайшего года, что сопровождается ростом девальвационных ожиданий", - отметили аналитики.

В частности, в августе 2018 года индекс потребительских настроений составил 60,3, что на 1,5 пункта меньше, чем в прошлом месяце.

Индекс текущего положения уменьшился на 1,1 пункта и составил 59,6.

Индекс экономических ожиданий в августе снизился на 1,8 п. - до отметки 60,8.

Ожидания украинцев по безработице в августе ухудшились: показатель индекса ожидаемой динамики безработицы увеличился на 5,8 п. и составил 133,6.

Индекс инфляционных ожиданий несколько ухудшился и составил 190, что на 2,4 п. выше прошлого месяца.