09.03.2018
Украинцы получили четыре медали Мировой серии прыжков в воду
Источник: Українські новини
Четверо украинцев выиграли серебряные и бронзовые медали на Всемирной серии прыжков в воду в Пекине. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
Украинцы Максим Долгов и Александр Горшковозов стали серебряными призерами в прыжках с 10-метровой вышки.
Александр Горшковозов и Олег Колодий получили бронзовые медали на синхронном трамплине.
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