Украинцы рассказали, кого винят в войне на востоке

Источник: Корреспондент.net

Среди жителей различных городов Украины провели опрос и попросили ответить: "Кто виноват в войне на Донбассе?". Соответствующий опрос провели журналисты ряда городских сайтов.

Так в Мариуполе многие затруднились с ответом и пришли к выводу, что в войне виноваты абсолютно все стороны в большей или меньшей мере.

В свою очередь, в Харькове, единого мнения по этому вопросу не оказалось. Одни считали, что виноваты украинские власти, другие – конфликт произошел из-за России. Также прозвучало мнение, что война на Донбассе разгорелась исключительно из-за местных сепаратистов, которые "позвали российские войска".

В Днепре многие опрошенные не смогли ответить на поставленные вопросы. Некоторые возложили ответственность на российскую сторону в этом конфликте, другие – на нежелание представителей украинской власти вести переговоры с целью урегулирования конфликта.

Опрошенные жители Кривого Рога считают, что виновата Россия, но украинский президент Петр Порошенко не заинтересован в прекращении конфликта.

В Николаеве жители неохотно общались с журналистами. А те, кто согласился ответить поделились мнением, что война произошла из-за недальновидностей руководства стран. А чтобы завершить ее, необходимо политикам искать компромисс. Другие обвинили в конфликте Россию и местных жителей, которые это допустили.

В Одессе мнение людей разделилось примерно поровну: одни считали, что в конфликте виновна политика России, другие – винят во всем Верховную Раду и украинского президента. Многие также искали в вопросах подвох и не захотели отвечать.

Что характерно, опрошенные львовяне были все уверены, что виновна в конфликте на Донбассе исключительно Россия. Некоторые жители города искали причины конфликта еще задолго до начала военных действий.