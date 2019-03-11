Украинцы стали активнее продавать валюту

Источник: Корреспондент.net

В феврале население Украины продало наличной валюты на $63,4 млн больше, чем купило. Об этом со ссылкой на данные Национального банка сообщает FinClub в понедельник, 11 марта.

Так, в феврале население продало банкам и другим финансовым учреждениям $942,5 млн (в эквиваленте), а купило у них $879,1 млн.

По сравнению с январем продажа валюты населением выросла (было $912,9 млн), как и покупка ($737,4 млн) – на 19,2%.

Еще в декабре 2018 года на рынке был дефицит валюты: тогда чистая покупка наличной валюты украинцами составила $110,1 млн, тогда как в ноябре этот показатель был $90,5 млн.