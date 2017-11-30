Украинцы стали чаще ездить в Польшу

Источник: Корреспондент.net

Около 80% лиц, которые пересекают границу между Польшей и Украиной, являются украинцами. Об этом сообщила представительница Бескидского отдела пограничной службы Польши Анна Михальска.

По ее словам, число украинцев, приезжающих в Польшу, возросло после отмены визового режима с Евросоюзом.

"С 11 июня в Польшу на основе паспорта въехало 1,7 млн украинцев, в том числе почти 600 тысяч человек без виз. За аналогичный период в прошлом году в Польшу въехало 1,4 миллиона граждан Украины, то есть примерно на 18% меньше", - рассказала она.