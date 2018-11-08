Украинцы увеличили продажу валюты

Источник: Корреспондент.net

В октябре население Украины продало наличной валюты на 141,7 млн долларов больше, чем купило. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на отчетные данные НБУ в среду, 8 ноября.

В октябре население продало в 1042,3 млн долларов и купило 900,6 млн долларов.

Напомним, в сентябре украинцы существенно сократили объемы продажи и покупки наличной валюты. В целом банки продали в долларовом эквиваленте 748,7 млн, в том числе $573,7 млн, и выкупили в долларовом эквиваленте 964,1 млн, в том числе $702,9 млн.

Таким образом объем покупки банками наличной иностранной валюты превысил объем продажи на $215,4 млн в эквиваленте.