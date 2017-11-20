Украинцы в 2018 году могут начать платить коммуналку за своих соседей

Источник: Українські новини

Часть экспертов уверена, что такое нововведение приведет к тому, что украинцам придется платить за коммуналку соседей. Для примера: если домовой счетчик на воду покажет, что все жильцы потребили 900 куб. м воды, а сумма всех платежек квартирных счетчиков составляет 700 куб. м, разницу в 200 куб. м разделят между всеми квартирами.

Так называемые "внутридомовые потери воды" могут возникнуть, если протекает водопроводная система, если часть квартир используют магниты для того, чтобы исказить показания счетчиков. Кроме того, точность квартирных счетчиков на воду невысокая. Если у кого-то течет кран, то при маленьком напоре квартирный счетчик не будет учитывать такую потерю. Но если в доме не одна квартира с текущими кранами, то общедомовой счетчик может "посчитать" такие потери.

То есть платить за "лишнюю" воду придется:

если сосед использует магниты на счетчике и скрывает реальное потребление;

если в доме протекают трубы;

если в доме протекают краны.

Выход из этой ситуации — антимагниты для приборов учета, уверена координатор жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко. "Я прогнозирую как раз больше проблем по воде. Поэтому тут я бы лучше включила какие-то антимагнитные устройства. Они существуют. Обязательность их установки водоканалом в каждую конкретную квартиру. Отказывается человек — платит разницу (между суммой квартирных счетчиков и показанием домового счетчика). Такие устройства также есть. Они дешевые, называли смешную сумму в 15 грн", — сообщила эксперт.