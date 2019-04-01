Украинцы в 2018 году накопили 17 млрд грн

Источник: Корреспондент.net

Доходы населения Украины в 2018 году составили более 3,21 трлн грн, расходы - 3,20 трлн грн, а прирост сбережений составил 16,8 млрд грн.

"Доходы населения в 2018 году составили 3219,5 млрд грн, расходы – 3202,7 млрд грн, прирост сбережений - 16,8 млрд грн. Располагаемый доход в расчете на одного человека составлял 57,9 тысяч грн", - информировали в Госстате.

Указано, что в структуре доходов на первом месте стоит зарплата, дальше прибыль и смешанный доход, третье место занимают доходы от собственности, а четвертое - социальная помощь и другие текущие трансферты.

Известно, что больше всего украинцы потратили на покупку товаров и услуг, текущие налоги на доходы, имущество и другие текущие трансферты.

Ранее сообщалось, что в 2018 году доходы крупных предприятий Украины выросли на 15% и достигли 5,39 триллионов гривен.