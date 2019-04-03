Украинцы за год перевели из Польши более $3,6 млрд

Источник: Корреспондент.net

В 2018 году украинцы перечислили из Польши в Украину более 3,6 млрд долларов.

Отмечается, что за прошлый год общая сумма переводов составила 10,888 млрд долл, что на 17,5% больше, чем в 2017 году.

Больше всего средств было перечислено из Польши - 3,626 млрд долларов, что в настоящее время эквивалентно 13,9 млрд польских злотых. Это на 16,4% превышает показатели позапрошлого года. Данные показывают, что польский рынок остается для украинцев главным местом работы за рубежом.

На втором месте - Россия, откуда украинские трудовые эмигранты перечислили $948 млн. Однако в этом случае произошло резкое уменьшение числа переводов (на 26,6%). Это свидетельствует о все меньшей привлекательности российского рынка труда для украинцев. В течение десятилетий Россия была крупнейшим рынком для трудовой эмиграции украинцев.

Третье место по объему денежных переводов заняли США, откуда в Украину перевели $870 млн, что на целых 28,1% больше, чем в 2017 году.

Переводы из Чехии составили $846 млн. Южный сосед поляков является вторым после Польши популярным направлением в Европейском Союзе для трудовой эмиграции граждан Украины. В течение прошлого года сумма переводов из Чехии в Украину увеличилась вдвое.

Украинцы, которые работают в Италии, перечислили домой $492 млн долларов, что на 10% больше, чем в 2017 году.

Ранее сообщалось, что в Польше находятся уже почти два миллиона украинцев, которые работают в ключевых сферах экономики.